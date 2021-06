***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Alişan Arıkan 28808539 TRY 18,83Mehtap İlkmen 10455796 TRY 6,83Sema Tabak 10455796 TRY 6,83Serpil Sarıkatipoğlu 10458506 TRY 6,84Burak Arıkan 16579959 TRY 10,84Banu Cümbüş 5035555 TRY 3,29Büşra Arıkan 5035555 TRY 3,29Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 9778136 TRY 6,39Diğer 56392158 TRY 36,86Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 1 TRY 153000000 TRY 100 YOKTUR İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939399BIST