***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.10.2021 18:01
***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Alişan Arıkan 29.089.965,28 TRY 19,01
Mehtap İlkmen 10.475.776,03 TRY 6,85
Sema Tabak 10.464.305,10 TRY 6,84
Serpil Sarıkatipoğlu 10.488.060,99 TRY 6,85
Burak Arıkan 16.614.744,33 TRY 10,86
Banu Cümbüş 5.733.697,97 TRY 3,75
Büşra Arıkan 5.733.697,97 TRY 3,75
Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. 9.778.136,05 TRY 6,39
Diğer 54.621.616,28 TRY 35,70
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968125
BIST
18:051.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 25,23
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.398
En Düşük
1.385
18:058,8779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8850
|
8,8863
En Düşük
8,8433
18:0510,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0125
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3060
En Düşük
10,2457
18:05501,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 501,58
|
|Önceki Kapanış
|: 502,82
|
504,62
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ROYAL
|3,30
|1.037.970
|% 10,00
|
|YEOTK
|91,30
|59.480.219
|% 10,00
|
|VKFYO
|6,49
|28.227.372
|% 10,00
|
|YUNSA
|17,60
|27.534.141
|% 10,00
|
|OZBAL
|16,61
|45.141.673
|% 10,00
|
|SEYKM
|16,20
|7.625.912
|% -10,00
|
|PAMEL
|47,98
|36.295.479
|% -9,98
|
|IDEAS
|47,94
|17.869.785
|% -9,97
|
|KTSKR
|35,96
|406.281.071
|% -9,96
|
|DZGYO
|1,70
|36.510.149
|% -9,57
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|THYAO
|14,12
|947.381.641
|% 2,99
|
|TUPRS
|123,10
|865.051.960
|% 3,45
|
|EREGL
|16,96
|848.578.945
|% 5,02
|
|PETKM
|6,23
|2.425.203.716
|% 2,13
|
|GARAN
|9,39
|1.658.491.704
|% 1,84
|
|ODAS
|1,45
|188.851.237
|% 2,11
|
|YKBNK
|2,39
|259.353.501
|% 1,27
|
|KRDMD
|6,42
|569.777.578
|% 5,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8781
|% 0,09
|
|Euro
|10,2715
|10,2870
|% 0,14
|
|Sterlin
|12,0600
|12,1205
|% 0,37
|
|Frank
|9,5255
|9,5829
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3601
|2,3719
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.758
|-5,17
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|3.309
|3.345
|-36,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|4,62
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|2,24
|
|Çeyrek
|804
|823
|1,11
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,08
|82,08
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ERSU
Yüzde 5.87 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 238, 240 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 01 artarak (% 2.08 ) 1, 226
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKKO, YUNSA, DOBUR, KUYAS, MERIT, OZBAL, SODSN, NUGYO
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, SEYKM, KERVN, KTSKR, PAMEL, DZGYO
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17:56
CRFSA, SODSN, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında