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***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.10.2021 18:27



***ARSAN*** ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Arsan Dokuma Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kumaş. iplik. boya terbiye 21500000 17948000 TRY 83,48 Bağlı ortaklık
Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Ticaret A.Ş Tekstil ve turizm otel işletmeciliği 4000000 2000000 TRY 50 Bağlı ortaklık
Armadaş Arsan Maraş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Doğalgaz dağıtımı 15000000 5864340 TRY 39,1 İştirak
Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik dağıtımı 25000000 6875000 TRY 27,50 İştirak
Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Elektrik perakende satış 2000000 550000 TRY 27,50 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972576


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SELVA 9,02 35.557.451 % 10,00  
ISGSY 8,70 248.212.542 % 9,99  
AKMGY 40,06 2.962.112 % 9,99  
ERBOS 114,00 131.898.440 % 9,93  
MERIT 28,78 2.624.822 % 9,93  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,5316 9,5334 % -0,53  
Euro 11,0490 11,0642 % -0,66  
Sterlin 13,0897 13,1553 % -0,46  
Frank 10,3228 10,3850 % -0,51  
Riyal 2,5358 2,5485 % -0,44  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.791 -17,03  
Altın Gr. 549 549 -8,01  
Cumhuriyet 3.611 3.665 -77,00  
Tam 3.591 3.681 -77,88  
Yarım 1.735 1.781 -37,67  
Çeyrek 870 890 -18,84  
Gümüş.Ons 24,01 24,04 -0,55  
Gümüş Gr. 7,36 7,36 -0,21  
B. Petrol 85,58 85,58 0,41  
Seans Raporu 18:05
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