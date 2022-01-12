***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.01.2022 09:15
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E %33,6271 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,004 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992899
BIST
18:102.046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
0
En Düşük
0
18:1013,7699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0370
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8146
En Düşük
13,7216
18:1015,6927
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0070
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7199
En Düşük
15,5761
18:10805,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,27
|Açılış
|: 805,45
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
803,07
BIST En Aktif Hisseler18:10
|ARSAN
|5,35
|21.548.741
|% 33,63
|
|ULKER
|18,41
|38.754.361
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,75
|343.077.151
|% 0,00
|
|VESTL
|26,76
|177.242.699
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,57
|2.674.018
|% 0,00
|
|USAK
|1,71
|118.131.165
|% 0,00
|
|ULKER
|18,41
|38.754.361
|% 0,00
|
|VESTL
|26,76
|177.242.699
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,57
|2.674.018
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,65
|16.405.071
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 0,00
|
|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% 0,00
|
|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7505
|13,7792
|% -0,20
|
|Euro
|15,6452
|15,6807
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7210
|18,8148
|% -0,16
|
|Frank
|14,8422
|14,9316
|% -0,24
|
|Riyal
|3,6555
|3,6738
|% -0,25
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-2,61
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,12
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,74
|83,74
|0,02
|