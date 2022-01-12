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***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

12.01.2022 09:15
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ARSAN.E %33,6271 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 4,004 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992899


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BIST En Aktif Hisseler18:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 5,35 21.548.741 % 33,63  
ULKER 18,41 38.754.361 % 0,00  
TTKOM 10,75 343.077.151 % 0,00  
VESTL 26,76 177.242.699 % 0,00  
VKFYO 5,57 2.674.018 % 0,00  
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18:10 Alış Satış %  
Dolar 13,7505 13,7792 % -0,20  
Euro 15,6452 15,6807 % -0,12  
Sterlin 18,7210 18,8148 % -0,16  
Frank 14,8422 14,9316 % -0,24  
Riyal 3,6555 3,6738 % -0,25  
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18:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.820 1.821 -2,61  
Altın Gr. 807 807 -1,33  
Cumhuriyet 5.330 5.411 20,00  
Tam 5.302 5.435 15,55  
Yarım 2.563 2.629 7,52  
Çeyrek 1.285 1.314 3,76  
Gümüş.Ons 22,81 22,85 0,06  
Gümüş Gr. 10,12 10,13 0,02  
B. Petrol 83,74 83,74 0,02  
Seans Raporu 18:10
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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