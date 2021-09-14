***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARSAN15.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARSAN TEKSTIL ARSAN 0,0553529 0,0553529Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963743BIST