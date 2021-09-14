***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
14.09.2021 16:57
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
15.09.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ARSAN TEKSTIL ARSAN 0,0553529 0,0553529
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963743
BIST
18:051.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.444
En Düşük
1.429
18:058,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
18:059,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0319
|Açılış
|: 9,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0179
En Düşük
9,9390
18:05490,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,80
|Açılış
|: 490,76
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
491,47
En Düşük
483,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YUNSA
|12,03
|14.700.073
|% 9,96
|
|MRSHL
|263,50
|9.701.440
|% 6,68
|
|KAPLM
|25,32
|15.748.008
|% 5,59
|
|BRMEN
|2,31
|186.782
|% 5,00
|
|EDIP
|3,63
|28.384.005
|% 4,31
|
|SELGD
|5,97
|20.520.968
|% -9,95
|
|EUHOL
|2,55
|40.620.886
|% -8,27
|
|DOGUB
|6,12
|27.049.841
|% -6,85
|
|SNKRN
|25,22
|314.757
|% -6,38
|
|IHGZT
|1,27
|28.859.959
|% -5,93
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|TUPRS
|106,70
|1.002.289.121
|% 2,99
|
|THYAO
|12,44
|815.729.110
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|YKBNK
|2,48
|644.799.902
|% 0,40
|
|GARAN
|9,56
|2.123.774.420
|% 1,81
|
|MRGYO
|1,16
|181.202.993
|% 6,42
|
|EKGYO
|1,85
|191.942.015
|% 0,54
|
|BJKAS
|6,41
|595.903.282
|% -0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4395
|8,4412
|% 0,18
|
|Euro
|9,9831
|9,9915
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6535
|11,7120
|% 0,20
|
|Frank
|9,1473
|9,2025
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2438
|2,2550
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,27
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,17
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|-1,00
|
|Tam
|3.213
|3.294
|-1,62
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|-0,78
|
|Çeyrek
|779
|797
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,48
|0,05
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 11, 700.00 milyon TL de
-
17:59CELHA
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 6.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 668, 236 adet işlem
-
17:57BNTAS
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 849, 197 adet işlem
-
17:56ATEKS
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 34.08 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 006 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 27 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260