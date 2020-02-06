***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.02.2020 14:07
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817339
BIST
14:27123.465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.144,02
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:275,9881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0077
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:276,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:27301,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 2,05
|Açılış
|: 301,54
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|5,21
|11.133.968
|% 14,51
|
|GYHOL
|30,22
|12.863.047
|% 13,18
|
|LINK
|27,34
|11.411.442
|% 11,14
|
|CEOEM
|8,39
|40.164.572
|% 10,69
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.525.248
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,21
|35.461
|% -7,47
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,83
|1.190.528.670
|% 1,51
|
|ODAS
|2,27
|596.304.366
|% 2,25
|
|SASA
|9,68
|479.885.312
|% 2,33
|
|SISE
|5,63
|462.801.002
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,13
|374.487.776
|% 4,33
|
|ODAS
|2,27
|596.304.366
|% 2,25
|
|TEKTU
|1,75
|233.950.309
|% 3,55
|
|CEMAS
|1,25
|158.866.150
|% 2,46
|
|YKBNK
|3,13
|374.487.776
|% 4,33
|
|IEYHO
|0,71
|86.108.048
|% -4,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7402
|7,7790
|% -0,08
|
|Frank
|6,1217
|6,1586
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|8,65
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,20
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.989
|2.039
|13,63
|
|Yarım
|961
|986
|6,59
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,29
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,11
|55,11
|-0,17
|
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