***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:43
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826171
BIST
16:55103.678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 153,83
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
16:556,1360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0108
|Açılış
|: 6,1380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
16:556,9747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0551
|Açılış
|: 6,9660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
16:55326,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -5,57
|Açılış
|: 326,24
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|8.676.897
|% 14,73
|
|DOKTA
|25,00
|19.845.344
|% 12,61
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.384
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|880.699
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,74
|5.078.677
|% -10,77
|
|AYCES
|7,67
|1.649.512
|% -9,66
|
|TSPOR
|5,16
|178.810.509
|% -9,47
|
|GSRAY
|2,74
|173.757.220
|% -8,97
|
|THYAO
|10,43
|921.392.622
|% 0,48
|
|ASELS
|27,22
|882.914.668
|% -1,95
|
|GARAN
|9,49
|562.190.276
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,36
|369.765.048
|% 3,06
|
|ODAS
|1,81
|235.492.726
|% -3,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9641
|8,0040
|% -0,89
|
|Frank
|6,5582
|6,5977
|% -0,80
|
|Riyal
|1,6300
|1,6382
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.656
|-25,17
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.210
|-12,52
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,06
|
|Çeyrek
|523
|535
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|16,94
|16,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,01
|
|B. Petrol
|36,98
|36,98
|2,62
|
Seans Raporu
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