***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:08
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827504
BIST
16:2994.490
En Yüksek
|Değişim
|: -6,41%
|| -6.476,55
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
94.486
16:296,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0603
|Açılış
|: 6,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:297,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0474
|Açılış
|: 7,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:29323,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -2,73
|Açılış
|: 323,93
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
323,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|29.203.685
|% 20,00
|
|SELEC
|8,85
|144.968.595
|% 19,92
|
|DEVA
|11,92
|211.867.469
|% 19,92
|
|PINSU
|2,84
|19.377.854
|% 19,83
|
|ECILC
|4,78
|278.844.961
|% 19,80
|
|TIRE
|4,08
|32.177.646
|% -20,00
|
|TKNSA
|5,44
|56.961.931
|% -20,00
|
|HUBVC
|16,00
|55.839.810
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.129.521
|% -20,00
|
|ALCTL
|12,97
|20.258.019
|% -19,99
|
|ASELS
|24,78
|714.347.320
|% -5,28
|
|THYAO
|8,82
|481.834.432
|% -8,22
|
|GARAN
|8,83
|311.395.772
|% -7,83
|
|ECILC
|4,78
|278.844.961
|% 19,80
|
|MGROS
|20,96
|261.915.938
|% -8,79
|
|IHLGM
|0,92
|148.649.366
|% -17,86
|
|ODAS
|1,36
|164.295.406
|% -15,53
|
|CEMAS
|0,74
|69.870.134
|% -19,57
|
|KARSN
|1,37
|119.212.033
|% -11,04
|
|EKGYO
|1,16
|95.972.646
|% -6,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9029
|7,9426
|% -0,46
|
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6625
|1,6708
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-24,44
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,75
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.139
|2.194
|-40,19
|
|Yarım
|1.034
|1.061
|-19,44
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,72
|
|Gümüş.Ons
|16,11
|16,13
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|3,24
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,43
|33,43
|-2,36
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