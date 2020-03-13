***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:49
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828173
BIST
10:5795.637
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 1.997,39
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
96.409
En Düşük
91.644
10:576,2940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0233
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:577,0409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0320
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:57322,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 1,69
|Açılış
|: 322,05
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|CLEBI
|67,30
|929.884
|% 8,55
|
|VERTU
|3,40
|874.548
|% 6,58
|
|AKGRT
|5,16
|1.328.708
|% -13,71
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,90
|309.998.167
|% 2,22
|
|THYAO
|8,75
|242.658.590
|% 3,18
|
|GARAN
|9,13
|176.580.531
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,21
|97.047.392
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,04
|80.148.598
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,21
|97.047.392
|% 3,76
|
|KRDMD
|2,04
|80.148.598
|% 2,00
|
|TSKB
|0,96
|33.466.413
|% 4,35
|
|ODAS
|1,29
|44.677.150
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,17
|38.738.549
|% 1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8757
|7,9152
|% -0,45
|
|Frank
|6,6219
|6,6618
|% -0,62
|
|Riyal
|1,6689
|1,6772
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,14
|
|Altın Gr.
|321
|321
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,18
|-0,03
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
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