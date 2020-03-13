***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 14:41
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828643
BIST
14:3897.366
En Yüksek
|Değişim
|: 3,98%
|| 3.726,74
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
97.377
En Düşük
91.644
14:386,2688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0485
|Açılış
|: 6,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
14:386,9860
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0869
|Açılış
|: 6,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
14:38319,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,64
|Açılış
|: 319,72
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|532.622
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|3.970.238
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,99
|4.885.534
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|429.528
|% 9,93
|
|GOODY
|3,60
|14.108.576
|% 9,76
|
|AKGRT
|5,11
|4.248.500
|% -14,55
|
|ECZYT
|9,81
|32.160.097
|% -10,00
|
|IHGZT
|3,24
|2.433
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|189.511
|% -10,00
|
|ASELS
|25,58
|734.901.223
|% 5,01
|
|THYAO
|9,24
|687.555.548
|% 8,96
|
|GARAN
|9,28
|369.926.347
|% 6,18
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|ODAS
|1,34
|179.404.671
|% 1,52
|
|IHLGM
|0,93
|103.558.173
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,10
|219.596.952
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,24
|220.646.749
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,20
|94.390.458
|% 4,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8465
|7,8858
|% -0,82
|
|Frank
|6,5924
|6,6321
|% -1,06
|
|Riyal
|1,6654
|1,6737
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|9,82
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|2.128
|2.160
|8,00
|
|Tam
|2.115
|2.167
|-0,41
|
|Yarım
|1.022
|1.048
|-0,20
|
|Çeyrek
|513
|524
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|15,79
|15,81
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,09
|35,09
|1,87
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