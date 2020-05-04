***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2020 10:00
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842143
BIST
10:3299.187
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -1.923,45
|Açılış
|: 100.254
|
|Önceki Kapanış
|: 101.110
|
100.254
En Düşük
98.909
10:327,0156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0443
En Düşük
6,9956
10:327,6713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7090
En Düşük
7,6603
10:32385,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,74
|Açılış
|: 385,25
|
|Önceki Kapanış
|: 383,51
|
386,61
En Düşük
381,66
BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|1.788.038
|% 10,00
|
|KUTPO
|12,88
|11.955.061
|% 9,99
|
|OYAYO
|6,17
|10.355.712
|% 9,98
|
|YONGA
|13,00
|9.061
|% 9,98
|
|SODSN
|22,54
|30.497
|% 9,95
|
|DEVA
|14,58
|1.760.506
|% -10,00
|
|RAYSG
|6,48
|241.399
|% -10,00
|
|ULUUN
|11,43
|840.711
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.662,80
|113.256
|% -10,00
|
|DARDL
|6,40
|795.238
|% -9,99
|
|AFYON
|2,85
|145.157.670
|% 6,34
|
|GSRAY
|2,63
|137.977.232
|% 1,94
|
|GARAN
|8,16
|124.130.829
|% -2,16
|
|TSPOR
|5,55
|114.585.974
|% 4,72
|
|THYAO
|10,46
|92.418.468
|% -2,15
|
|GSRAY
|2,63
|137.977.232
|% 1,94
|
|AFYON
|2,85
|145.157.670
|% 6,34
|
|ODAS
|1,73
|37.150.978
|% -3,35
|
|TSPOR
|5,55
|114.585.974
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|31.890.329
|% -2,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7191
|8,7629
|% -0,13
|
|Frank
|7,2692
|7,3130
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8655
|1,8749
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|5,62
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,97
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.524
|10,20
|
|Tam
|2.535
|2.586
|10,50
|
|Yarım
|1.235
|1.264
|5,20
|
|Çeyrek
|620
|632
|2,50
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|26,11
|26,11
|-0,33
|