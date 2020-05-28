***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:20
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847149
BIST
10:13106.210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 1.256,04
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.235
En Düşük
105.556
10:136,7895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0173
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7656
10:137,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
10:13375,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,19
|Açılış
|: 375,56
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|SAYAS
|3,91
|2.880.082
|% 9,83
|
|PENGD
|3,77
|26.704.644
|% 8,33
|
|GLBMD
|4,39
|443.697
|% 7,86
|
|KENT
|509,90
|4.162.899
|% 7,66
|
|DOCO
|406,20
|44.687.500
|% 7,23
|
|CMENT
|31,68
|585.501
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|16.219.901
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|22.982
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.136.294
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|217.463
|% -9,95
|
|THYAO
|13,20
|518.821.380
|% 7,06
|
|PGSUS
|62,75
|142.011.877
|% 6,18
|
|GARAN
|7,69
|99.642.727
|% 0,65
|
|TUPRS
|86,30
|81.226.892
|% 2,86
|
|SOKM
|12,24
|71.408.969
|% 0,25
|
|THYAO
|13,20
|518.821.380
|% 7,06
|
|EKGYO
|1,46
|50.687.949
|% 2,10
|
|ZOREN
|1,46
|38.377.369
|% 5,80
|
|KRDMD
|2,55
|44.322.122
|% 1,19
|
|IHLAS
|0,71
|9.871.404
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3039
|8,3456
|% 0,29
|
|Frank
|6,9814
|7,0234
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8014
|1,8105
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|12,00
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.435
|2.465
|18,40
|
|Tam
|2.507
|2.529
|19,00
|
|Yarım
|1.223
|1.236
|9,30
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,08
|34,08
|-0,66
|