***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:44
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888066
BIST
10:411.294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 14,94
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:417,8831
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0886
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:419,2944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1056
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:41472,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,71
|Açılış
|: 472,71
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:39
|BFREN
|1.145,80
|37.669.984
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.503.113
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.278.412
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.338.697
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,73
|1.743.708.819
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,94
|610.415.583
|% 5,00
|
|AKBNK
|6,43
|522.098.884
|% 3,38
|
|SISE
|6,90
|480.208.577
|% 0,88
|
|THYAO
|11,97
|438.026.065
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,94
|610.415.583
|% 5,00
|
|GARAN
|8,73
|1.743.708.819
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,93
|218.582.431
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,05
|398.864.473
|% 2,27
|
|VAKBN
|4,91
|409.663.512
|% 2,72
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8839
|7,8920
|% 1,25
|
|Euro
|9,2877
|9,3024
|% 1,24
|
|Sterlin
|10,3196
|10,3714
|% 0,52
|
|Frank
|8,5261
|8,5774
|% 0,72
|
|Riyal
|2,0861
|2,0965
|% 0,71
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|4,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,64
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,03
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|
Seans Raporu
10:39
daha fazla
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, TTKOM
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, SAHOL, ISCTR
-
10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 79 artarak (% 1.45 ) 1, 175
-
10:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOAS, TKURU, BMELK, TLMAN, BFREN, MARKA, EMNIS
-
10:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, CASA, KSTUR, BALAT