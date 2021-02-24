***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2021 17:56
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912310
BIST
17:431.496
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -21,86
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.487
17:437,2210
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,1158
|Açılış
|: 7,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,2497
En Düşük
7,0712
17:438,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1304
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,8000
En Düşük
8,5921
17:43416,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,62
|Açılış
|: 416,15
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler17:43
|AGYO
|4,29
|49.756.869
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.340.367
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|POLTK
|371,20
|9.886.074
|% 9,99
|
|INTEM
|54,95
|11.227.661
|% 9,99
|
|SONME
|84,60
|10.079.653
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|82.437.366
|% -9,96
|
|SAYAS
|17,35
|103.861.705
|% -9,96
|
|KOZAL
|136,70
|2.300.179.637
|% 2,47
|
|THYAO
|12,92
|2.187.244.737
|% -0,77
|
|SASA
|39,94
|1.918.980.671
|% 9,97
|
|PETKM
|5,16
|1.903.611.480
|% -4,97
|
|GUBRF
|76,30
|1.831.336.733
|% -7,23
|
|EKGYO
|2,30
|1.053.126.793
|% -1,71
|
|PETKM
|5,16
|1.903.611.480
|% -4,97
|
|TSKB
|1,75
|584.077.445
|% -2,78
|
|IHLAS
|0,90
|297.845.586
|% -9,09
|
|ODAS
|4,04
|1.197.327.247
|% 1,51
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2172
|7,2210
|% 1,63
|
|Euro
|8,7596
|8,7670
|% 1,51
|
|Sterlin
|10,1813
|10,2323
|% 1,82
|
|Frank
|7,9297
|7,9774
|% 1,41
|
|Riyal
|1,9216
|1,9312
|% 1,71
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-19,26
|
|Altın Gr.
|416
|416
|3,62
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,50
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,07
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|0,69
|