***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 10:30
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919577
BIST
11:521.380
En Yüksek
|Değişim
|: -9,73%
|| -148,80
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
11:527,9853
En Yüksek
|Değişim
|: 10,71%
|| 0,7722
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
11:529,5279
En Yüksek
|Değişim
|: 10,91%
|| 0,9376
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
11:52445,06
En Yüksek
|Değişim
|: 9,94%
|| 40,22
|Açılış
|: 444,68
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TRILC
|31,32
|103.608.263
|% 9,97
|
|AVHOL
|8,70
|8.635.420
|% 3,08
|
|DOCO
|615,50
|57.038.923
|% 0,57
|
|UFUK
|22,68
|50.576
|% 0,00
|
|SODSN
|43,50
|725.232
|% 0,00
|
|KONTR
|77,85
|20.669.512
|% -10,00
|
|IZFAS
|6,66
|1.085.218
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|331.544.591
|% -10,00
|
|BFREN
|1.020,10
|5.537.177
|% -10,00
|
|BLCYT
|11,34
|20.889.162
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.059.821.464
|% -9,93
|
|THYAO
|12,42
|403.526.460
|% -9,93
|
|SISE
|6,93
|331.544.591
|% -10,00
|
|EREGL
|14,71
|321.479.594
|% -9,98
|
|PETKM
|5,45
|312.580.950
|% -9,92
|
|GARAN
|7,98
|1.059.821.464
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,90
|140.270.220
|% -9,52
|
|YKBNK
|2,39
|139.719.064
|% -9,81
|
|PETKM
|5,45
|312.580.950
|% -9,92
|
|SISE
|6,93
|331.544.591
|% -10,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9789
|7,9853
|% 10,71
|
|Euro
|9,4991
|9,5279
|% 10,91
|
|Sterlin
|11,0594
|11,1149
|% 10,89
|
|Frank
|8,5922
|8,6439
|% 11,13
|
|Riyal
|2,1269
|2,1375
|% 10,93
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|-14,48
|
|Altın Gr.
|442
|442
|36,89
|
|Cumhuriyet
|2.774
|2.816
|75,00
|
|Tam
|2.760
|2.832
|51,66
|
|Yarım
|1.334
|1.370
|24,98
|
|Çeyrek
|669
|685
|12,49
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,44
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
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