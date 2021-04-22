***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:27
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930437
BIST
12:521.336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.338
En Düşük
1.309
12:528,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1062
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
12:529,9847
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1181
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
12:52476,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 4,37
|Açılış
|: 476,25
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:50
|FORMT
|1,13
|5.029.212
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.345.014
|% 9,95
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|1.108.889
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|801.834
|% -9,95
|
|GSRAY
|3,22
|51.016.044
|% -9,80
|
|GARAN
|7,04
|912.711.127
|% 1,15
|
|EREGL
|17,97
|423.873.674
|% 0,73
|
|KOZAL
|107,60
|280.437.089
|% 2,38
|
|PETKM
|6,34
|270.892.384
|% -0,63
|
|KRDMD
|6,96
|245.999.222
|% 0,87
|
|GARAN
|7,04
|912.711.127
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,80
|179.161.149
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|182.870.391
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|73.207.184
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,91
|137.860.907
|% -0,68
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2814
|8,2836
|% 1,28
|
|Euro
|9,9778
|9,9816
|% 1,17
|
|Sterlin
|11,4807
|11,5383
|% 1,05
|
|Frank
|9,0083
|9,0626
|% 1,36
|
|Riyal
|2,2029
|2,2140
|% 1,28
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,22
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,90
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.136
|3.215
|42,73
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|20,67
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,33
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|-0,50
|