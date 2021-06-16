***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2021 15:46
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942648
BIST
17:011.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.445
En Düşük
1.432
17:018,5386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0188
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5790
En Düşük
8,4981
17:0110,3619
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0204
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4101
En Düşük
10,3075
17:01511,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 511,15
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
508,00
BIST En Aktif Hisseler16:59
|PENTA
|35,20
|73.452.196
|% 10,00
|
|UZERB
|45,98
|959.924
|% 10,00
|
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,33
|1.767.513
|% 9,89
|
|EUKYO
|7,72
|10.176.007
|% 9,19
|
|BAGFS
|19,17
|302.081
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|28.713.089
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|307.022
|% -9,98
|
|TKURU
|115,10
|1.277.265
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|2.711.405
|% -9,93
|
|THYAO
|14,35
|1.239.124.774
|% -0,97
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|KOZAL
|125,20
|592.882.928
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,21
|447.081.010
|% 0,91
|
|BOBET
|5,62
|822.887.702
|% -6,80
|
|YESIL
|2,32
|306.596.495
|% -9,73
|
|DOHOL
|2,96
|351.213.047
|% 0,34
|
|GARAN
|8,37
|776.183.695
|% -0,59
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5349
|8,5386
|% -0,22
|
|Euro
|10,3514
|10,3619
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0209
|12,0812
|% 0,04
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2708
|2,2822
|% -0,18
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-2,83
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,81
|
|Cumhuriyet
|3.380
|3.431
|-14,00
|
|Tam
|3.366
|3.451
|-8,70
|
|Yarım
|1.627
|1.669
|-4,21
|
|Çeyrek
|816
|835
|-2,11
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,02
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,43
|
Seans Raporu
16:59
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17:13ATLAS
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