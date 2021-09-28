***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2021 15:45
***ARSAN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARSAN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965523
BIST
16:121.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,27
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.393
En Düşük
1.379
16:128,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8951
En Düşük
8,8095
16:1210,3937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0751
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4078
En Düşük
10,2978
16:12495,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,99
|Açılış
|: 495,40
|
|Önceki Kapanış
|: 496,19
|
497,83
En Düşük
493,88
BIST En Aktif Hisseler16:12
|YEOTK
|88,55
|26.283.365
|% 10,00
|
|ERSU
|4,62
|31.223.256
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,32
|7.410.982
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,05
|3.801.180
|% 9,99
|
|INVEO
|114,60
|3.765.641
|% 9,98
|
|KLNMA
|21,30
|1.422.464
|% -9,97
|
|DOGUB
|5,34
|23.960.542
|% -9,95
|
|OYLUM
|11,52
|12.015.153
|% -9,93
|
|DIRIT
|4,14
|547.131
|% -9,80
|
|BIOEN
|34,00
|139.436.147
|% -9,72
|
|THYAO
|13,85
|1.148.150.206
|% 2,37
|
|GARAN
|8,86
|838.251.680
|% -0,67
|
|TUPRS
|113,20
|671.319.277
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,34
|531.193.010
|% -0,85
|
|SISE
|8,04
|434.035.920
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,34
|531.193.010
|% -0,85
|
|ODAS
|1,35
|155.150.464
|% 0,75
|
|GARAN
|8,86
|838.251.680
|% -0,67
|
|THYAO
|13,85
|1.148.150.206
|% 2,37
|
|AKYHO
|2,25
|122.714.988
|% 7,66
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8761
|8,8805
|% 0,72
|
|Euro
|10,3742
|10,3937
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,0017
|12,0619
|% -0,33
|
|Frank
|9,5292
|9,5866
|% 0,46
|
|Riyal
|2,3602
|2,3720
|% 0,71
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-14,59
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.324
|-26,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,65
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,08
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,54
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,06
|79,06
|0,34
|