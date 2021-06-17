***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.06.2021 09:30
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
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İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamu
10:011.427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -4,23
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.427
En Düşük
1.423
10:018,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0107
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
10:0110,3290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3244
10:01504,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 2,00
|Açılış
|: 504,02
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UZERB
|50,55
|806.576
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,45
|76.508
|% 9,85
|
|RODRG
|18,00
|1.307.910
|% 5,88
|
|EPLAS
|27,86
|55.748
|% 5,53
|
|IZMDC
|2,31
|836.255
|% 4,52
|
|BERA
|18,81
|978.985
|% -10,00
|
|TKURU
|103,60
|426.003
|% -9,99
|
|BAGFS
|17,26
|42.839
|% -9,96
|
|KLNMA
|20,80
|454.827
|% -5,28
|
|AVOD
|5,33
|233.305
|% -4,14
|
|SISE
|8,10
|328.958.892
|% -0,25
|
|SOKM
|11,46
|177.361.185
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,25
|122.856.750
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|111.395.088
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|111.395.088
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,22
|66.273.643
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|SISE
|8,10
|328.958.892
|% -0,25
|
|ISCTR
|5,25
|122.856.750
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6246
|8,6283
|% 0,15
|
|Euro
|10,3291
|10,3387
|% -0,03
|
|Sterlin
|12,0447
|12,1051
|% 0,27
|
|Frank
|9,4496
|9,5065
|% 0,05
|
|Riyal
|2,2957
|2,3072
|% 0,23
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|0,99
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|0,02
|
|B. Petrol
|74,01
|74,01
|-0,38
|