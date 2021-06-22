***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2021 12:26
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943516
BIST
12:211.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,69
|Açılış
|: 1.403
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|Önceki Kapanış
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1.405
En Düşük
1.394
12:218,7486
En Yüksek
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|: -0,24%
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|: 8,7600
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En Düşük
8,7374
12:2110,4018
En Yüksek
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|: -0,53%
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|Açılış
|: 10,4100
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 501,29
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|Önceki Kapanış
|: 502,81
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506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler12:19
|VAKFN
|10,57
|69.714.230
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.150.248
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|20.964.770
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|32.295.771
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.631.142
|% 9,90
|
|AYCES
|70,50
|2.181.773
|% -9,15
|
|BOBET
|5,71
|447.188.950
|% -8,93
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|BERA
|14,21
|268.273.018
|% -6,76
|
|METUR
|6,07
|19.385.765
|% -5,01
|
|THYAO
|14,86
|961.107.324
|% 1,85
|
|BOBET
|5,71
|447.188.950
|% -8,93
|
|BERA
|14,21
|268.273.018
|% -6,76
|
|KOZAL
|121,00
|258.399.998
|% 0,17
|
|FENER
|40,66
|224.135.793
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,14
|195.774.205
|% 0,47
|
|BOBET
|5,71
|447.188.950
|% -8,93
|
|THYAO
|14,86
|961.107.324
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,16
|86.053.161
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,54
|41.457.645
|% 3,36
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7427
|8,7462
|% -0,27
|
|Euro
|10,4017
|10,4071
|% -0,48
|
|Sterlin
|12,1286
|12,1894
|% -0,45
|
|Frank
|9,4924
|9,5496
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3313
|2,3430
|% -0,01
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-4,25
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|-5,00
|
|Tam
|3.305
|3.391
|1,34
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|0,65
|
|Çeyrek
|801
|820
|0,32
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,40
|