***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.09.2021 09:06
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Farsan İnşaat Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964197
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.435
En Düşük
1.413
18:058,5399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0141
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5458
En Düşük
8,5060
18:0510,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0708
En Düşük
10,0237
18:05482,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,98
|Açılış
|: 482,50
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
483,47
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARFA
|9,35
|6.350.023
|% 10,00
|
|TEZOL
|16,77
|4.390.721
|% 9,97
|
|FRIGO
|19,86
|59.601.491
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|364.014
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.375.066
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|130.277.766
|% -10,00
|
|ISBIR
|71,10
|3.485.706
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|720.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.588.362
|% -9,99
|
|DIRIT
|5,27
|1.350.157
|% -9,91
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|THYAO
|12,47
|884.572.601
|% 1,71
|
|KOZAL
|94,85
|587.843.378
|% -3,95
|
|BIOEN
|35,26
|517.341.515
|% 0,51
|
|TUPRS
|108,10
|517.245.548
|% -1,01
|
|GARAN
|9,50
|1.688.440.856
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,47
|406.974.904
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|182.612.179
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|140.086.695
|% -3,47
|
|ISGYO
|1,81
|146.705.061
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5360
|8,5399
|% 0,17
|
|Euro
|10,0551
|10,0604
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,7178
|11,7766
|% -0,02
|
|Frank
|9,1483
|9,2034
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2627
|2,2740
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,34
|
|Altın Gr.
|483
|483
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,03
|
|B. Petrol
|75,48
|75,48
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
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17:58KARYE
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKYHO, BASCM, GARFA, FRIGO, TEZOL
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IHGZT, ISKUR, ISKPL, NUGYO