***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.09.2021 09:08
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965630
BIST
18:051.384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
|
0
En Düşük
0
18:058,8598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8180
|
8,8878
En Düşük
8,8287
18:0510,3542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3150
|
10,4068
En Düşük
10,3257
18:05495,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,16
|Açılış
|: 495,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,32
En Düşük
493,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OSTIM
|2,21
|5.653.194
|% 17,47
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|MGROS
|32,10
|39.496.834
|% 0,00
|
|HLGYO
|2,35
|16.158.678
|% 0,00
|
|GENIL
|14,22
|93.652.897
|% 0,00
|
|RALYH
|6,20
|73.504.165
|% 0,00
|
|TEZOL
|14,90
|142.409.283
|% 0,00
|
|TGSAS
|13,62
|2.786.739
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,90
|927.240.378
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% 0,00
|
|SISE
|8,02
|644.378.498
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,34
|717.468.199
|% 0,00
|
|GARAN
|8,84
|1.412.132.305
|% 0,00
|
|ODAS
|1,34
|163.153.260
|% 0,00
|
|THYAO
|13,78
|1.511.430.062
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,78
|148.827.057
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8538
|8,8598
|% -0,12
|
|Euro
|10,3479
|10,3542
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9662
|12,0263
|% 0,00
|
|Frank
|9,4989
|9,5561
|% -0,03
|
|Riyal
|2,3553
|2,3671
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|6,33
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.275
|3.325
|-25,00
|
|Tam
|3.257
|3.339
|-27,99
|
|Yarım
|1.574
|1.615
|-13,54
|
|Çeyrek
|790
|808
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,98
|76,98
|-1,37
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
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17:57ATAGY
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