***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 10:03
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979377
BIST
11:441.823
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 38,33
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4412,5087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -0,2986
|Açılış
|: 12,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4414,0525
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -0,3848
|Açılış
|: 14,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:44720,62
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -17,92
|Açılış
|: 720,62
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
716,55
BIST En Aktif Hisseler11:44
|PRKAB
|65,45
|22.083.354
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.215.862
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.067.513
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.784.893
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|KZBGY
|35,06
|25.018.615
|% -6,51
|
|TETMT
|240,70
|11.319.068
|% -5,01
|
|GESAN
|23,92
|29.750.791
|% -5,00
|
|TSPOR
|8,46
|357.691.880
|% -4,51
|
|GARAN
|11,75
|1.072.265.744
|% 1,56
|
|PETKM
|8,13
|918.531.137
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,08
|894.529.495
|% 4,25
|
|YKBNK
|3,52
|845.526.179
|% 2,33
|
|SISE
|12,36
|756.803.674
|% 3,43
|
|YKBNK
|3,52
|845.526.179
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,22
|330.477.227
|% 2,30
|
|PETKM
|8,13
|918.531.137
|% 2,52
|
|KRDMD
|9,08
|894.529.495
|% 4,25
|
|GARAN
|11,75
|1.072.265.744
|% 1,56
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4930
|12,5087
|% -2,33
|
|Euro
|14,0272
|14,0525
|% -2,67
|
|Sterlin
|16,7563
|16,8403
|% -2,07
|
|Frank
|13,3894
|13,4700
|% -2,18
|
|Riyal
|3,3382
|3,3549
|% -2,06
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|1,13
|
|Altın Gr.
|735
|735
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,68
|9,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|0,42
|
Seans Raporu
11:44
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