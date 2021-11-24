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***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

24.11.2021 10:03
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi


***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979377


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MIATK 21,02 11.067.513 % 9,99  
TUCLK 16,00 41.784.893 % 9,97  
DOBUR 240,50 6.009.374 % 9,97  
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Dolar 12,4930 12,5087 % -2,33  
Euro 14,0272 14,0525 % -2,67  
Sterlin 16,7563 16,8403 % -2,07  
Frank 13,3894 13,4700 % -2,18  
Riyal 3,3382 3,3549 % -2,06  
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11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 1,13  
Altın Gr. 735 735 -3,60  
Cumhuriyet 4.757 4.829 410,00  
Tam 4.730 4.866 419,80  
Yarım 2.286 2.354 203,07  
Çeyrek 1.147 1.177 101,53  
Gümüş.Ons 23,62 23,64 -0,05  
Gümüş Gr. 9,68 9,69 -0,07  
B. Petrol 82,73 82,73 0,42  
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