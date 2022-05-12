***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.05.2022 09:04
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029558
BIST
10:472.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -39,82
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
10:4715,3763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0744
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3782
En Düşük
15,2578
10:4716,1689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0349
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:47914,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,96
|Açılış
|: 914,60
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
915,28
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:47
|GLBMD
|7,15
|9.893.443
|% 10,00
|
|ESCOM
|11,91
|41.431.128
|% 9,97
|
|IMASM
|29,16
|7.074.041
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.528.025
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,09
|141.772.883
|% 6,84
|
|LIDFA
|6,21
|390.031
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|27.973.945
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|477.366
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|9.936.472
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,43
|2.012.634
|% -9,94
|
|THYAO
|41,66
|738.261.069
|% -1,28
|
|SISE
|19,64
|658.991.356
|% -1,60
|
|KRDMD
|16,17
|541.781.833
|% -3,00
|
|EREGL
|33,12
|438.051.104
|% -2,99
|
|ASELS
|23,16
|412.440.002
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,71
|263.420.899
|% -1,45
|
|YKBNK
|4,65
|290.849.728
|% -1,06
|
|DOHOL
|3,58
|160.371.296
|% -1,92
|
|ODAS
|2,32
|91.443.754
|% -5,31
|
|SISE
|19,64
|658.991.356
|% -1,60
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3678
|15,3763
|% 0,49
|
|Euro
|16,1129
|16,1689
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7081
|18,8019
|% 0,11
|
|Frank
|15,3894
|15,4822
|% 0,36
|
|Riyal
|4,0860
|4,1065
|% 0,45
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
|