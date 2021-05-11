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***ARSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

11.05.2021 10:45



***ARSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ARSAN]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş..'nin 07.05.2021 tarihinde tarihinde başlayan % 80,65887 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt  hesaplarına 11.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936128


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