***ARSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.05.2021 10:45
***ARSAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş..'nin 07.05.2021 tarihinde tarihinde başlayan % 80,65887 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11.05.2021 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936128
BIST
11:221.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:228,3236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0438
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2210,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0134
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:22489,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:22
|DGGYO
|10,69
|1.657.226
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.230.922
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|50.076.086
|% 9,84
|
|GSRAY
|3,52
|168.270.931
|% 9,32
|
|SERVE
|17,99
|69.603
|% 9,03
|
|VAKFN
|11,34
|110.434.137
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|82.191.542
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,24
|67.495.189
|% -8,70
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,54
|14.734.144
|% -6,92
|
|THYAO
|13,27
|331.260.653
|% -0,60
|
|PETKM
|6,52
|235.350.253
|% -1,66
|
|KRDMD
|8,52
|198.871.777
|% -0,70
|
|EREGL
|20,14
|171.814.140
|% 0,20
|
|GSRAY
|3,52
|168.270.931
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,43
|137.598.452
|% 8,33
|
|GSRAY
|3,52
|168.270.931
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,11
|100.266.428
|% -0,47
|
|PETKM
|6,52
|235.350.253
|% -1,66
|
|KARSN
|4,31
|142.208.254
|% -2,27
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3200
|8,3236
|% 0,53
|
|Euro
|10,0744
|10,1008
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7291
|11,7880
|% 0,48
|
|Frank
|9,1677
|9,2229
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2127
|2,2238
|% 0,54
|
|11:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|