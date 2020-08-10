***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020-30.06.2020 faaliyet raporumuzu ekte bulabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867535BIST