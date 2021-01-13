***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/01/2021 tarih ve BİAŞ-2-157 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bu minvalde yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemeleri, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmaları, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermeleri gereğini hatırlatmak isteriz.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901877BIST