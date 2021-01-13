***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.01.2021 16:11
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 13/01/2021 tarih ve BİAŞ-2-157 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bu minvalde yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemeleri, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmaları, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermeleri gereğini hatırlatmak isteriz.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901877
BIST
16:411.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
16:417,4312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0232
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
16:419,0433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0607
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0312
16:41443,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,26
|Açılış
|: 443,75
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|16.515.205
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.114.325
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|1.562.290
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|177.554.595
|% -9,99
|
|RODRG
|16,01
|13.146.549
|% -7,94
|
|FENER
|39,98
|540.317.455
|% -7,67
|
|FORMT
|5,48
|37.666.153
|% -7,43
|
|THYAO
|13,12
|2.121.983.440
|% 2,02
|
|SISE
|7,76
|1.817.805.583
|% 1,57
|
|DOHOL
|3,83
|1.600.950.980
|% 8,81
|
|OTKAR
|440,60
|1.284.224.592
|% 7,49
|
|TCELL
|17,08
|1.212.242.615
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,83
|1.600.950.980
|% 8,81
|
|EKGYO
|2,45
|876.449.249
|% 0,00
|
|TSKB
|1,87
|668.926.769
|% -1,58
|
|SISE
|7,76
|1.817.805.583
|% 1,57
|
|ZOREN
|3,05
|676.942.987
|% 3,04
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4281
|7,4323
|% -0,30
|
|Euro
|9,0398
|9,0459
|% -0,64
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1930
|% -0,15
|
|Frank
|8,3339
|8,3841
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9743
|1,9842
|% -0,34
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-5,00
|
|Tam
|2.928
|3.003
|-4,38
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-2,12
|
|Çeyrek
|710
|726
|-1,05
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,42
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,08
|
|B. Petrol
|56,73
|56,73
|0,15
|
Seans Raporu
16:39
daha fazla
-
16:52BRSAN
Yüzde 8.90 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 700, 535 adet işlem
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 65 artarak (% 0.12 ) 1, 384
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, TMPOL, YAPRK, INTEM, CMENT, CRFSA, COSMO, EMNIS, RAYSG, PSDTC
-
16:51
KORDS, EMNIS, JANTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:51
DGKLB, TURGG, KAPLM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında