***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı 100.000 adet A gurubu paylarının Sayin Yalçın Yalçınkaya'ya satilmasıylailgiligörüsmeler sonucundataraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu paylarındevri hususunda 22.04.2020 tarihinde (bugun) hisse satış anlaşması imzalanarakdevir işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.Sayın Hiisedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839838BIST