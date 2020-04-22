***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.04.2020 16:25
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı 100.000 adet A gurubu paylarının Sayin Yalçın Yalçınkaya'ya satilmasıyla
ilgili
görüsmeler sonucunda
taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu payların
devri hususunda 22.04.2020 tarihinde (bugun) hisse satış anlaşması imzalanarak
devir işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.
Sayın Hiisedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839838
BIST
17:4398.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 702,49
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:436,9992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0205
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:437,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0063
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:43384,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 6,15
|Açılış
|: 384,37
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|60.576.181
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.251.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.277.018
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|EUYO
|1,64
|18.632.130
|% -6,29
|
|CEOEM
|3,29
|28.978.033
|% -6,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|17.357.138
|% -5,68
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|GARAN
|8,09
|946.574.879
|% -1,10
|
|SASA
|8,72
|599.330.610
|% 4,93
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|SOKM
|10,63
|493.370.815
|% 9,93
|
|ASELS
|26,92
|398.512.229
|% -0,15
|
|DOHOL
|1,81
|294.791.013
|% 5,23
|
|GSRAY
|2,62
|365.532.175
|% 3,15
|
|KARSN
|1,57
|205.924.465
|% 3,97
|
|YKBNK
|2,00
|263.053.980
|% 0,50
|
|ECILC
|4,70
|562.376.064
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5911
|8,6342
|% 0,50
|
|Frank
|7,1770
|7,2202
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|19,91
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,53
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.528
|44,10
|
|Tam
|2.533
|2.594
|45,20
|
|Yarım
|1.234
|1.266
|22,00
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,00
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|20,62
|20,62
|1,29
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 521, 47 artarak (% 0.57 ) 92, 550
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EUKYO, OZRDN, VANGD, EKIZ, TKURU, ORMA, CASA, ARTI, POLTK
-
17:54
ATSYH, ERSU, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
SANFM, IHEVA, YBTAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:54
Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 193 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 87 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem