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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş.‘nin Mustafa Uğur Bayraktar'a ait Halka kapalı ve İmtiyazlı  100.000 adet A gurubu paylarının   Sayin Yalçın Yalçınkaya'ya satilmasıyla
ilgili
 
görüsmeler sonucunda 
taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu payların 
devri hususunda 22.04.2020 tarihinde (bugun) hisse satış anlaşması imzalanarak
devir işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.
Sayın Hiisedarlarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839838


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LOGO 78,65 60.576.181 % 10,00  
KENT 212,30 6.251.727 % 10,00  
LINK 31,24 18.277.018 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 154.844 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5911 8,6342 % 0,50  
Frank 7,1770 7,2202 % 0,17  
Riyal 1,8536 1,8629 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.706 19,91  
Altın Gr. 385 385 6,53  
Cumhuriyet 2.468 2.528 44,10  
Tam 2.533 2.594 45,20  
Yarım 1.234 1.266 22,00  
Çeyrek 619 633 11,00  
Gümüş.Ons 14,97 15,00 0,09  
Gümüş Gr. 3,37 3,39 0,05  
B. Petrol 20,62 20,62 1,29  
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