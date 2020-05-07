***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000 adet, halka kapalı, hamiline yazılı, A grubu imtiyazlı paylarının tamamının Sayın Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satış devrine ilişkin olarak, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında, hisse devir işlemleri 07.05.2020 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843291BIST