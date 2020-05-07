***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 12:01
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 100.000 adet, halka kapalı, hamiline yazılı, A grubu imtiyazlı paylarının tamamının Sayın Mustafa Uğur Bayraktar tarafından Sayın Yalçın Yalçınkaya'ya satış devrine ilişkin olarak, taraflar arasında yapılan satış sözleşmesi kapsamında, hisse devir işlemleri 07.05.2020 tarihinde (bugün) tamamlanmıştır. Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843291
BIST
11:5598.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 299,54
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:557,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:557,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:55393,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,19
|Açılış
|: 393,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.031
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,44
|6.366.602
|% -6,21
|
|KRONT
|21,68
|4.749.559
|% -5,66
|
|KRDMD
|2,65
|620.264.583
|% 6,85
|
|THYAO
|10,69
|313.758.340
|% 1,23
|
|GARAN
|8,06
|297.508.264
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,20
|244.559.833
|% 0,31
|
|PETUN
|21,46
|234.042.228
|% 6,66
|
|KRDMD
|2,65
|620.264.583
|% 6,85
|
|GUSGR
|3,20
|244.559.833
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,14
|149.483.652
|% 1,42
|
|PETKM
|3,60
|225.419.786
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,95
|106.109.753
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9257
|8,9705
|% 0,75
|
|Frank
|7,3898
|7,4343
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9211
|1,9307
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,93
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:07ULUUN
Yüzde 6.89 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 017, 965 adet işlem
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, ARCLK
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, TOASO
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 385, 26 artarak (% 0.42 ) 92, 804
-
12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YONGA, METAL, UZERB, ARTI, TKURU, VANGD, EGCYH, MMCAS