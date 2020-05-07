***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 12:03
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sn Yalçın Yalçınkaya'nın Şirketimize gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir.
Artı Yatırım Holding.A.Ş. 100.000 adet A grubu imtiyazlı Paylarının devrinin tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulmak üzere tarafımdan başvuru yapılacaktır.
Yalçın Yalçınkaya
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843293
BIST
11:5598.871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 299,54
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.078
En Düşük
97.800
11:557,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
11:557,8283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
11:55393,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,19
|Açılış
|: 393,49
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,80
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.858.031
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|1.246.771
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|345.002
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|GEDIK
|21,44
|6.366.602
|% -6,21
|
|KRONT
|21,68
|4.749.559
|% -5,66
|
|KRDMD
|2,65
|620.264.583
|% 6,85
|
|THYAO
|10,69
|313.758.340
|% 1,23
|
|GARAN
|8,06
|297.508.264
|% -0,12
|
|GUSGR
|3,20
|244.559.833
|% 0,31
|
|PETUN
|21,46
|234.042.228
|% 6,66
|
|KRDMD
|2,65
|620.264.583
|% 6,85
|
|GUSGR
|3,20
|244.559.833
|% 0,31
|
|YKBNK
|2,14
|149.483.652
|% 1,42
|
|PETKM
|3,60
|225.419.786
|% 0,84
|
|DOHOL
|1,95
|106.109.753
|% 2,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9257
|8,9705
|% 0,75
|
|Frank
|7,3898
|7,4343
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9211
|1,9307
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|6,93
|
|Altın Gr.
|393
|393
|3,12
|
|Cumhuriyet
|2.518
|2.570
|20,70
|
|Tam
|2.592
|2.637
|21,20
|
|Yarım
|1.265
|1.289
|10,40
|
|Çeyrek
|630
|645
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|29,81
|29,81
|0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:07ULUUN
Yüzde 6.89 oranında artışla 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 017, 965 adet işlem
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TUPRS, ARCLK
-
12:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, DOHOL, TOASO
-
12:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 385, 26 artarak (% 0.42 ) 92, 804
-
12:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YONGA, METAL, UZERB, ARTI, TKURU, VANGD, EGCYH, MMCAS