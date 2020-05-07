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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 12:03
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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sn Yalçın Yalçınkaya'nın Şirketimize gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir.
Artı Yatırım Holding.A.Ş. 100.000 adet A grubu imtiyazlı Paylarının devrinin tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulmak üzere tarafımdan başvuru yapılacaktır.
Yalçın Yalçınkaya





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843293


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 13.858.031 % 10,00  
IZTAR 5,72 1.246.771 % 10,00  
RODRG 2,42 345.002 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
ARTI 2,42 174.755 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9257 8,9705 % 0,75  
Frank 7,3898 7,4343 % 0,45  
Riyal 1,9211 1,9307 % 0,53  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 6,93  
Altın Gr. 393 393 3,12  
Cumhuriyet 2.518 2.570 20,70  
Tam 2.592 2.637 21,20  
Yarım 1.265 1.289 10,40  
Çeyrek 630 645 5,20  
Gümüş.Ons 14,99 15,02 0,16  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,05  
B. Petrol 29,81 29,81 0,09  
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