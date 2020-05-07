***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSn Yalçın Yalçınkaya'nın Şirketimize gönderdiği yazı aşağıdaki gibidir.Artı Yatırım Holding.A.Ş. 100.000 adet A grubu imtiyazlı Paylarının devrinin tamamlanması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında 6 işgünü içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na diğer ortaklara pay alım teklifinde bulunulmak üzere tarafımdan başvuru yapılacaktır.Yalçın Yalçınkayahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843293BIST