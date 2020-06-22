***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2020 13:14
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Maruf Dindar'ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat Seçim Cenman'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852275
BIST
16:02115.276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.664,22
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:026,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
16:027,6914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
16:02386,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,60
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|6,38
|42.224.087
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|18.890.772
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|376.442.353
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.763.605
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.121.826
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|285.598.286
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.228.714
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,36
|15.311.445
|% -6,60
|
|NIBAS
|9,01
|17.100.182
|% -5,95
|
|GARAN
|8,56
|1.880.471.459
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,41
|1.493.395.331
|% 2,46
|
|HALKB
|6,49
|1.145.608.656
|% 6,22
|
|THYAO
|12,68
|1.056.026.146
|% 1,28
|
|AKBNK
|6,15
|858.345.208
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,90
|638.744.640
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,41
|1.493.395.331
|% 2,46
|
|GARAN
|8,56
|1.880.471.459
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|598.142.879
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|442.502.994
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4740
|8,5165
|% 0,55
|
|Frank
|7,1789
|7,2222
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,07
|
|Altın Gr.
|387
|387
|2,86
|
|Cumhuriyet
|2.512
|2.525
|38,60
|
|Tam
|2.578
|2.589
|37,60
|
|Yarım
|1.256
|1.266
|19,30
|
|Çeyrek
|630
|634
|9,60
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,92
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,07
|
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
|
Seans Raporu
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