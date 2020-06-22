***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak, şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn. Maruf Dindar'ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Murat Seçim Cenman'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852275BIST