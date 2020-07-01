***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 01.07.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.• Şirketimiz 10.03.2020 tarihinde, Giresun Derelide faaliyette bulunan , 9.1 megawatt kapasiteli Serhat Hidroelektirik Santraline sahip Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin en az %51 payinin Arti Yatirim Holding'e devri konusunda görüşmelere başlamış ve gizlilik sözleşmesi imzalamıştır.• Söz konusu görüşmelerin genel piyasa koşulları ve Şirket yönetiminin el değiştirmesi göz önünde bulundurularak sona erdirilmesine ve Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hisselerinin satın alınmasından vazgeçilmesine,karar verilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853729BIST