***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2020 15:18
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 01.07.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
• Şirketimiz 10.03.2020 tarihinde, Giresun Derelide faaliyette bulunan , 9.1 megawatt kapasiteli Serhat Hidroelektirik Santraline sahip Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin en az %51 payinin Arti Yatirim Holding'e devri konusunda görüşmelere başlamış ve gizlilik sözleşmesi imzalamıştır.
• Söz konusu görüşmelerin genel piyasa koşulları ve Şirket yönetiminin el değiştirmesi göz önünde bulundurularak sona erdirilmesine ve Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin hisselerinin satın alınmasından vazgeçilmesine,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853729
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -3,55
|Açılış
|: 388,91
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.298.805
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|86.146
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.146.046
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|ASELS
|32,76
|1.303.753.548
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.289.873.371
|% -1,76
|
|GARAN
|8,29
|1.280.675.113
|% -2,01
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.125.922.466
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|979.519.710
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.352.023
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|829.784.764
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|494.651.824
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5192
|8,5619
|% 0,53
|
|Frank
|7,2260
|7,2696
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-15,78
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.540
|-16,70
|
|Tam
|2.593
|2.607
|-17,10
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|-8,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|-0,06
|
|B. Petrol
|41,33
|41,33
|0,06
|
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