***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2020 20:33
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Necati Özdemir, Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve diğer görevlerinden
17.07.2020 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861041
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0295
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8215
18:057,8785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0280
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8799
En Düşük
7,8233
18:05404,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,43
|Açılış
|: 404,18
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6834
|8,7269
|% 0,33
|
|Frank
|7,2906
|7,3345
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8151
|1,8242
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|23,88
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,56
|
|Cumhuriyet
|2.625
|2.647
|23,50
|
|Tam
|2.704
|2.716
|24,20
|
|Yarım
|1.312
|1.328
|11,80
|
|Çeyrek
|658
|665
|5,90
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,30
|1,35
|
|Gümüş Gr.
|4,66
|4,67
|0,28
|
|B. Petrol
|44,36
|44,36
|1,08
|
Seans Raporu
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