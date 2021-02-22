***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 10:30
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla hazırlanan izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından reddedilmiş olup, Şirketi'miz gerekçeli Kurul kararın iletilmesi sonrasında süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911312
BIST
11:101.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,03
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:107,0122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0308
|Açılış
|: 6,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0125
En Düşük
6,9534
11:108,4943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0305
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4943
En Düşük
8,4299
11:10403,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,74
|Açılış
|: 403,76
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:08
|LINK
|42,70
|25.331.011
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|14.607.352
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|8.796.803
|% 9,98
|
|BRISA
|30,44
|70.922.724
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|FENER
|31,92
|119.943.406
|% -8,59
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|SASA
|41,36
|1.270.982.379
|% -7,72
|
|THYAO
|12,58
|475.960.482
|% 2,28
|
|KOZAL
|145,60
|455.182.521
|% 0,48
|
|VAKBN
|4,72
|414.272.008
|% -1,67
|
|HEKTS
|32,72
|392.500.132
|% -6,14
|
|VAKBN
|4,72
|414.272.008
|% -1,67
|
|CEMAS
|2,37
|201.619.407
|% 3,04
|
|KARSN
|5,35
|376.750.170
|% 2,69
|
|IHLAS
|1,12
|68.726.713
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,46
|140.707.470
|% 0,82
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0094
|7,0121
|% 0,44
|
|Euro
|8,4895
|8,4952
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,7691
|9,8181
|% 0,21
|
|Frank
|7,7443
|7,7909
|% -0,13
|
|Riyal
|1,8601
|1,8695
|% 0,24
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|9,47
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,74
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,34
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,67
|62,67
|0,53
|