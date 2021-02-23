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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.02.2021 12:00


Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025 100.000 400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025 Nâma
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 9.900.000 39.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 10.000.000 40.000.000,000 400,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılmayan payların Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 30.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Red

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla hazırlanan izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından reddedilmiş olup, Şirketi'miz gerekçeli Kurul kararın iletilmesi sonrasında süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911777


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YAPRK 131,50 4.410.116 % 9,95  
MERIT 342,00 9.656.313 % 9,72  
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Altın Ons 1.807 1.807 -1,56  
Altın Gr. 408 408 -0,41  
Cumhuriyet 2.716 2.756 7,00  
Tam 2.702 2.769 6,02  
Yarım 1.306 1.339 2,91  
Çeyrek 655 670 1,46  
Gümüş.Ons 27,91 27,94 -0,36  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,09  
B. Petrol 64,86 64,86 0,50  
Seans Raporu 13:16
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