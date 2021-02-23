***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 10.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 50.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025 100.000 400.000,000 400,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETKYO00025 NâmaB Grubu, ARTI, TRETKYO00017 9.900.000 39.600.000,000 400,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 10.000.000 40.000.000,000 400,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılmayan payların Yalçın Yalçınkaya tarafından satın alınacağı taahhüt edilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 30.09.2020SPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla hazırlanan izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından onaylanması talebimiz, Sermaye Piyasası Kurul'u tarafından reddedilmiş olup, Şirketi'miz gerekçeli Kurul kararın iletilmesi sonrasında süreç hakkında kamuoyunu bilgilendirecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911777BIST