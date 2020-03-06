***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 00:39
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Abbasağa Mah.Jandarma Mektebi Sok.No:16/A 34353 - Yenimahalle /Yıldız - BEŞİKTAŞ / İSTANBUL 0212 401 69 42 0212 260 70 66 - 0212 4018104
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Necati Özdemir 06.01.2020 0212 401 69 42 necati.ozdemir@artiyatirimholding.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824790
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1161
En Düşük
6,1019
18:056,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8800
En Düşük
6,8392
18:05329,22
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 9,03
|Açılış
|: 329,15
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
329,51
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 1,46
|
|Frank
|6,4387
|6,4775
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6259
|1,6340
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|-0,84
|
|Altın Gr.
|329
|329
|8,96
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,42
|17,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|50,06
|50,06
|-1,07
|