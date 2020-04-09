***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2020 11:04
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. Ana sözleşmede yazılı işler. 11.559.492,45 454455 TRY 3,90 iştirak
TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836829
BIST
13:5494.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.162,01
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.943
13:546,7249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0465
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7021
13:547,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2892
13:54359,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,64
|Açılış
|: 359,92
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
361,61
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|KLNMA
|36,74
|11.548.773
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.341.296
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|23.646.457
|% 9,97
|
|RAYSG
|4,19
|7.247.373
|% 9,97
|
|DOKTA
|20,56
|953.347
|% 9,95
|
|EGCEY
|0,41
|458.824
|% -8,89
|
|INFO
|5,37
|11.587.593
|% -5,79
|
|TIRE
|7,25
|16.462.345
|% -4,35
|
|IHEVA
|2,55
|53.156.010
|% -4,14
|
|ETYAT
|1,51
|6.320.529
|% -3,82
|
|GARAN
|8,02
|479.369.171
|% 1,91
|
|GSRAY
|2,58
|408.861.148
|% 2,38
|
|ECILC
|4,58
|401.382.846
|% 6,76
|
|ASELS
|25,14
|386.556.374
|% 0,56
|
|THYAO
|9,72
|366.486.457
|% 1,25
|
|GSRAY
|2,58
|408.861.148
|% 2,38
|
|YKBNK
|1,93
|215.531.467
|% 2,12
|
|ECILC
|4,58
|401.382.846
|% 6,76
|
|IHLAS
|0,58
|39.863.433
|% 1,75
|
|TSPOR
|3,93
|258.028.707
|% 6,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3495
|8,3914
|% -0,09
|
|Frank
|6,9073
|6,9489
|% -0,38
|
|Riyal
|1,7860
|1,7949
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|17,14
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,16
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,29
|0,03
|
|B. Petrol
|34,26
|34,26
|1,42
|