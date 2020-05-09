***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye DeğilNECATİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıMARUF DİNDAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiYALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843846BIST