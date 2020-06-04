***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2020 15:06
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad.No:22 34674 - Üsküdar/İSTANBUL
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad.No:22 34674 - Üsküdar/İSTANBUL 0216 545 9595 0216 428 68 00
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Necati Özdemir 06.01.2020 0212 4016942 necati.ozdemir@artiyatirimholding.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849115
BIST
15:48109.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 37,97
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
15:486,7592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0278
|Açılış
|: 6,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
15:487,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6076
En Düşük
7,5332
15:48372,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 372,97
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,44
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|SALIX
|10,78
|215.471
|% 10,00
|
|MRSHL
|92,55
|31.285.909
|% 9,98
|
|EGGUB
|83,30
|37.338.089
|% 9,97
|
|CRDFA
|3,53
|18.298.384
|% 9,97
|
|SKTAS
|3,88
|12.514.388
|% 9,92
|
|AVGYO
|2,16
|41.568.530
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|812.266
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.061.775
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|17.802.781
|% -9,99
|
|THYAO
|12,63
|1.112.409.555
|% 0,80
|
|ASELS
|31,82
|952.439.545
|% 0,19
|
|GARAN
|8,15
|676.952.927
|% -0,85
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|EKGYO
|1,64
|553.038.117
|% -1,20
|
|PETKM
|3,75
|627.964.662
|% 2,18
|
|IHLGM
|1,38
|202.891.707
|% 1,47
|
|TSKB
|1,15
|154.919.252
|% 0,00
|
|TRGYO
|2,92
|372.790.429
|% 3,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4432
|8,4856
|% -0,06
|
|Frank
|7,0187
|7,0610
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,26
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.454
|27,40
|
|Tam
|2.496
|2.525
|28,20
|
|Yarım
|1.218
|1.233
|13,80
|
|Çeyrek
|609
|616
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,05
|
|B. Petrol
|39,34
|39,34
|-0,45
|