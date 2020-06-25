***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.06.2020 14:35
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 100000 TRY 1 Yönetim Kurulu Seçimi İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 9900000 TRY 99 Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852827
BIST
15:56114.128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -320,88
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.975
En Düşük
113.420
15:566,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8301
15:567,6948
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0237
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,6676
15:56388,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,43
|Açılış
|: 388,68
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
386,95
BIST En Aktif Hisseler
|KSTUR
|53,90
|460.953
|% 10,00
|
|AYEN
|4,85
|256.942.216
|% 9,98
|
|GEREL
|5,22
|26.574.671
|% 9,89
|
|ORGE
|6,34
|101.422.269
|% 9,88
|
|ISBIR
|1.124,80
|615.480
|% 9,74
|
|HALKS
|4,16
|858.832
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|145.574.440
|% -9,83
|
|EKIZ
|9,32
|2.223.266
|% -9,60
|
|UZERB
|5,47
|133.844
|% -8,68
|
|SMART
|8,12
|69.757.984
|% -7,73
|
|GUSGR
|4,38
|975.773.302
|% -6,81
|
|GARAN
|8,21
|843.412.335
|% 0,24
|
|HALKB
|6,34
|751.545.947
|% 3,43
|
|KRDMD
|3,04
|714.537.925
|% -3,18
|
|VAKBN
|5,11
|619.969.833
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,50
|592.649.739
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,93
|323.343.366
|% 4,49
|
|EKGYO
|1,90
|474.067.623
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,04
|714.537.925
|% -3,18
|
|GUSGR
|4,38
|975.773.302
|% -6,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4864
|8,5289
|% 0,01
|
|Frank
|7,1879
|7,2312
|% -0,16
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|0,55
|
|Altın Gr.
|387
|387
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.509
|2.528
|-7,70
|
|Tam
|2.582
|2.594
|-5,90
|
|Yarım
|1.254
|1.269
|-2,90
|
|Çeyrek
|627
|635
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,62
|17,66
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,00
|
|B. Petrol
|39,78
|39,78
|-0,53
|