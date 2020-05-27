***ARTI* *ATLAS* *BRMEN* *GSDDE* *MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.05.2020 09:17
***ARTI******ATLAS******BRMEN******GSDDE******MTY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MTY, GSDDE, ARTI, ATLAS, BRMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846814
BIST
10:43104.699
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 1.674,68
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
10:436,7630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0377
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7779
En Düşük
6,6969
10:437,4139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4297
En Düşük
7,3528
10:43371,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 2,96
|Açılış
|: 371,57
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|YAPRK
|12,26
|8.079.289
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|10.332.076
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|35.460.045
|% 9,93
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|DESPC
|7,46
|3.743.838
|% 9,87
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|23.379.141
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|28.493
|% -9,96
|
|KUTPO
|22,64
|2.114.444
|% -9,94
|
|GLRYH
|13,04
|7.113.527
|% -9,94
|
|THYAO
|11,76
|365.850.515
|% 4,91
|
|GARAN
|7,60
|266.593.083
|% 0,80
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|TUPRS
|81,45
|115.325.991
|% 1,62
|
|ASELS
|29,54
|113.821.620
|% 0,89
|
|YKBNK
|2,22
|81.002.352
|% 1,37
|
|EKGYO
|1,42
|51.098.106
|% 4,41
|
|GARAN
|7,60
|266.593.083
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,53
|87.989.755
|% 2,85
|
|AVOD
|3,77
|117.408.181
|% 9,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2938
|8,3354
|% 0,60
|
|Frank
|6,9518
|6,9936
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7953
|1,8043
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-3,25
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.406
|2.438
|7,90
|
|Tam
|2.477
|2.502
|8,30
|
|Yarım
|1.209
|1.223
|3,90
|
|Çeyrek
|604
|612
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,07
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,70
|3,71
|0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
|-0,69
|