***ARTI* *SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 13:18
***ARTI******SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [SERVE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Artı Yatırım Hoding A.Ş. Aktifine kayıtlı , Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan
786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmış ve taraflar arasında konuyla ilgili
gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830993
BIST
14:5687.035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 1.839,33
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.658
14:566,5090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0353
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
14:566,9873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0140
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
14:56314,90
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 4,88
|Açılış
|: 314,90
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|2,20
|1.390.307
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.101.891
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|636.495
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|170.449
|% -6,46
|
|TTRAK
|40,34
|1.329.974
|% -3,26
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|BOLUC
|3,10
|7.597.965
|% -3,13
|
|TSPOR
|2,13
|160.306.786
|% -2,74
|
|GARAN
|7,62
|556.131.404
|% 0,53
|
|THYAO
|8,06
|343.731.939
|% 1,51
|
|ASELS
|21,36
|307.363.884
|% 1,23
|
|TSPOR
|2,13
|160.306.786
|% -2,74
|
|ISFIN
|3,08
|159.464.579
|% 7,69
|
|ODAS
|1,23
|107.549.405
|% 4,24
|
|YKBNK
|1,92
|156.051.855
|% 1,05
|
|TSPOR
|2,13
|160.306.786
|% -2,74
|
|GARAN
|7,62
|556.131.404
|% 0,53
|
|ISFIN
|3,08
|159.464.579
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6243
|7,6625
|% 1,74
|
|Frank
|6,5961
|6,6358
|% -0,22
|
|Riyal
|1,7276
|1,7362
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.501
|1.502
|29,99
|
|Altın Gr.
|316
|316
|5,68
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,67
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,66
|0,11
|
|B. Petrol
|29,43
|29,43
|0,96
|