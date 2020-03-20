***ARTI* *SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI******SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Hoding A.Ş. Aktifine kayıtlı , Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmış ve taraflar arasında konuyla ilgiligizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830993BIST