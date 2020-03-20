***ARTI* *SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 13:20
***ARTI******SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ARTI]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait olupta Artı Yatırım Holding A.Ş.Aktifinde kayıtlı Halka kapalı ve
İmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu Paylarının Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmış ve
taraflar arasında konuyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay Sahiplerine duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830994
BIST
15:0887.192
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 1.997,03
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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88.093
En Düşük
86.658
15:086,5137
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|2.105.686
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|639.438
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.390.307
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|14.562
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.549
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,08
|34
|% -3,24
|
|TTRAK
|40,44
|1.453.023
|% -3,02
|
|BOLUC
|3,11
|7.649.563
|% -2,81
|
|KLMSN
|10,93
|19.719.154
|% -2,50
|
|CRDFA
|1,95
|9.897
|% -2,50
|
|GARAN
|7,63
|573.617.261
|% 0,66
|
|THYAO
|8,08
|349.691.063
|% 1,76
|
|ASELS
|21,38
|314.370.674
|% 1,33
|
|ISFIN
|3,08
|161.955.449
|% 7,69
|
|TSPOR
|2,14
|161.560.077
|% -2,28
|
|ODAS
|1,24
|108.700.230
|% 5,08
|
|YKBNK
|1,93
|156.934.644
|% 1,58
|
|TSPOR
|2,14
|161.560.077
|% -2,28
|
|GARAN
|7,63
|573.617.261
|% 0,66
|
|ISFIN
|3,08
|161.955.449
|% 7,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6462
|7,6845
|% 2,03
|
|Frank
|6,5996
|6,6393
|% -0,17
|
|Riyal
|1,7275
|1,7361
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.502
|1.503
|31,18
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,42
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,62
|12,65
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|29,31
|29,31
|0,84
|