***ARTI* *SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI******SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait olupta Artı Yatırım Holding A.Ş.Aktifinde kayıtlı Halka kapalı veİmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu Paylarının Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmış vetaraflar arasında konuyla ilgili gizlilik sözleşmesi imzalanmıştır.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830994BIST