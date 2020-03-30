***ARTI* *SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 11:26
***ARTI******SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ARTI]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait olup , Artı Yatırım Holding A.Ş. Aktifinde kayıtlı , Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu Payların devri hususunda 30.03.2020 tarihinde (Bugün) Hisse satış anlaşması imzalanarak devir işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.
Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833178
BIST
12:4787.743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -382,43
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
12:476,5187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0693
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5360
En Düşük
6,4403
12:477,2166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0317
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2400
En Düşük
7,1420
12:47339,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,71
|Açılış
|: 339,77
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
340,71
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.969.498
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.440.528
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.532.851
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.769.083
|% 9,94
|
|BNTAS
|2,66
|32.808.004
|% 9,92
|
|GLRYH
|2,16
|238.712
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|297.013
|% -9,90
|
|MTRYO
|3,85
|1.516.415
|% -9,84
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|PGSUS
|31,46
|267.055.087
|% -8,92
|
|THYAO
|8,58
|377.799.823
|% -3,16
|
|ASELS
|23,14
|267.251.235
|% 0,09
|
|PGSUS
|31,46
|267.055.087
|% -8,92
|
|GARAN
|7,96
|230.180.808
|% 1,02
|
|SASA
|7,66
|214.718.931
|% 5,51
|
|IHLGM
|0,91
|78.496.576
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,47
|28.568.271
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,90
|111.855.199
|% -1,55
|
|TSPOR
|2,65
|150.576.864
|% 2,32
|
|THYAO
|8,58
|377.799.823
|% -3,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0452
|8,0855
|% 0,54
|
|Frank
|6,7845
|6,8254
|% 0,40
|
|Riyal
|1,7281
|1,7368
|% 0,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.623
|-5,95
|
|Altın Gr.
|339
|339
|1,35
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,05
|14,11
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|
|B. Petrol
|26,58
|26,58
|-1,37
|