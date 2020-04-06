***ARTI* *SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI******SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ARTI]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimizin, 786209 adet A grubu Halka kapalı İmtiyazlı hisse senetlerinin satışına ilişkin, Artı Yatırım Holding A.Ş.ile Sayın Veysi Kaynak arasinda yapilan satis sözleşmesi kapsaminda hisse devir islemleri 06.04.2020 tarihinde (bugun) tamamlanmistir.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835486BIST