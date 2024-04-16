***ARTMS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2024 11:46
***ARTMS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARTMS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272629
BIST
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14:229.571
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -108,79
|Açılış
|: 9.645
|
|Önceki Kapanış
|: 9.680
|
9.513
En Yüksek
9.646
14:2232,4950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0840
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5029
En Düşük
32,3337
14:2234,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1070
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
34,6249
En Düşük
34,3902
14:222.477,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -5,98
|Açılış
|: 2.477,21
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483,19
|
2.494,04
En Düşük
2.465,34
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UFUK
|379,50
|24.271.030
|% 10,00
|
|UZERB
|543,50
|4.356.153
|% 9,96
|
|AKENR
|21,94
|262.964.461
|% 9,92
|
|RYGYO
|33,20
|232.245.296
|% 8,36
|
|MAGEN
|17,75
|376.490.673
|% 6,29
|
|GRNYO
|11,61
|13.543.193
|% -10,00
|
|BASCM
|14,04
|2.417.672
|% -10,00
|
|YAYLA
|23,14
|28.077.299
|% -9,96
|
|EKIZ
|66,90
|1.989.584
|% -9,84
|
|DENGE
|2,67
|71.409.935
|% -9,80
|
|ENTRA
|15,38
|5.873.327.136
|% -4,47
|
|THYAO
|296,25
|4.933.826.763
|% -0,75
|
|YKBNK
|30,14
|3.090.902.853
|% -4,62
|
|TUPRS
|187,30
|2.989.803.599
|% 2,35
|
|ISCTR
|12,22
|2.935.823.211
|% -3,86
|
|ENTRA
|15,38
|5.873.327.136
|% -4,47
|
|ISCTR
|12,22
|2.935.823.211
|% -3,86
|
|ZOREN
|5,71
|1.247.450.203
|% -2,89
|
|YKBNK
|30,14
|3.090.902.853
|% -4,62
|
|KOZAL
|24,96
|2.514.895.663
|% 1,88
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4897
|32,4950
|% 0,26
|
|Euro
|34,5889
|34,6012
|% 0,31
|
|Sterlin
|40,4094
|40,6119
|% 0,34
|
|Frank
|35,5439
|35,7220
|% 0,12
|
|Riyal
|8,6533
|8,6967
|% 0,31
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,27
|28,31
|% 0,66
|
|Platin
|968,63
|969,91
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,53
|1.020,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,86
|89,86
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.371,22
|2.371,58
|% 0,66
|