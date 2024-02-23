***ARTMS* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***ARTMS******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ARTMS]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArtemis Halı A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi, 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.09.2023 Tarihlerinde Sona Eren Finansal Dönemlere İlişkin Solo Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.artemishali.com.tr/sayfa/halka-arz-dokumanlari sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251632BIST