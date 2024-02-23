***ARTMS* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.02.2024 18:03
***ARTMS******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Artemis Halı A.Ş.'ye ilişkin Lexist Avukatlık Bürosu Tarafından Hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu'nun 1. bölümü ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.artemishali.com.tr/sayfa/halka-arz-dokumanlari sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251633
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
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|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|% 10,00
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|PSDTC
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
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|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
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|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
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|ARASE
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|451.299.248
|% -9,35
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|FLAP
|14,59
|266.414.209
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|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
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|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
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|ISCTR
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|6.405.448.771
|% -0,55
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|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
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|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
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|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
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|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
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|ZOREN
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|ISCTR
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|6.405.448.771
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|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|31,0704
|31,0752
|% 0,28
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|Euro
|33,6587
|33,6802
|% 0,12
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|Sterlin
|39,2775
|39,4744
|% 0,42
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|Frank
|35,1324
|35,3440
|% 0,19
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|Riyal
|8,2618
|8,3032
|% 0,30
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|Alış
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|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
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|Platin
|899,43
|900,50
|% 0,66
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|Paladyum
|981,73
|985,28
|% 0,66
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|Brent Pet.
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|82,00
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.028,02
|2.028,31
|% 0,66
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