***ARTMS* *IYF* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
23.02.2024 18:04
***ARTMS******IYF******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [ARTMS]
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İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Artemis Halı A.Ş.'ye ait varlıklara ilişkin olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Tarafından Hazırlanan Değerleme Raporları ve Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu'nun Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.artemishali.com.tr/sayfa/halka-arz-dokumanlari sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251635
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
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9.417
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6718
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
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2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
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|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|KARYE
|59,45
|126.902.934
|% -6,60
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|MIATK
|70,10
|5.059.676.743
|% -0,92
|
|YEOTK
|273,75
|3.373.774.005
|% 7,35
|
|REEDR
|60,75
|3.216.014.037
|% 9,95
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|PSGYO
|8,50
|911.430.104
|% 4,29
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|LRSHO
|2,99
|282.204.520
|% 5,65
|
|MAGEN
|13,95
|1.219.724.681
|% -1,83
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0692
|31,0725
|% 0,27
|
|Euro
|33,6608
|33,6718
|% 0,10
|
|Sterlin
|39,2497
|39,4465
|% 0,35
|
|Frank
|35,1056
|35,3171
|% 0,12
|
|Riyal
|8,2601
|8,3016
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|901,08
|903,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,88
|985,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,18
|82,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,79
|2.029,13
|% 0,66
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