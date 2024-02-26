***ARTMS* *UNLUS* *UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
26.02.2024 16:13
***ARTMS******UNLUS******UNS*** ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Artemis Halı A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
ÜNLÜ Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251925
BIST
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17:279.353
En Düşük
|Değişim
|: -0,22%
|| -20,76
|Açılış
|: 9.411
|
|Önceki Kapanış
|: 9.374
|
9.319
En Yüksek
9.450
17:2731,1290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0899
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3383
En Düşük
31,0180
17:2733,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1935
|Açılış
|: 33,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6500
|
33,9189
En Düşük
33,6235
17:272.030,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,80
|Açılış
|: 2.030,77
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032,57
|
2.048,61
En Düşük
2.028,08
BIST En Aktif Hisseler17:27
|LMKDC
|21,56
|10.632.745
|% 10,00
|
|KLSER
|82,50
|678.910.673
|% 10,00
|
|ALCTL
|149,60
|227.677.043
|% 10,00
|
|KTLEV
|119,90
|373.103.440
|% 10,00
|
|NETAS
|86,35
|157.650.202
|% 10,00
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AYCES
|1.000,00
|889.043.324
|% -9,99
|
|BRMEN
|5,02
|1.167.651
|% -7,04
|
|ARASE
|71,60
|838.631.255
|% -6,53
|
|OZGYO
|6,69
|220.939.096
|% -6,43
|
|THYAO
|286,00
|12.069.904.105
|% -0,17
|
|MIATK
|77,10
|6.095.548.842
|% 9,99
|
|BORSK
|52,70
|5.453.647.732
|% 2,13
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|EREGL
|46,00
|5.132.478.307
|% -1,08
|
|EKGYO
|11,37
|2.287.987.196
|% -2,24
|
|ZOREN
|5,76
|1.082.503.787
|% -2,70
|
|ISCTR
|28,38
|5.261.194.728
|% -1,25
|
|PSGYO
|7,65
|1.204.783.527
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,44
|327.242.240
|% -2,40
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1243
|31,1290
|% 0,29
|
|Euro
|33,7988
|33,8161
|% 0,58
|
|Sterlin
|39,3727
|39,5702
|% 0,42
|
|Frank
|35,2310
|35,4433
|% 0,42
|
|Riyal
|8,2739
|8,3154
|% 0,27
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,53
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|881,48
|883,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|960,74
|963,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,67
|80,67
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,94
|2.027,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -55, 81 kaybederek (% -0.68 ) 8, 165
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEREL, ERCB, KCAER, MANAS, YAYLA, LMKDC, ALCTL, EUYO, MIATK, DGATE
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17:41
HTTBT, MEPET, PLTUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
DMSAS, ORMA, OZGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41KRPLS
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 9.22 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 310, 376 adet işlem